Путин ответил Меркель на просьбу освободить Навального

Российский лидер подчеркнул, что никому не следует прикрываться политической деятельностью при нарушении закона.

В Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, сообщает zakon.kz.

Канцлер Германии Ангела Меркель на итоговой пресс-конференции после переговоров с президентом Владимиром Путиным назвала приговор Алексею Навальному "неприемлемым" и заявила, что его нужно освободить, передает РИА Новости.

Что касается фигуранта, о котором вы упомянули, то он осужден не за свою политическую деятельность, а за криминальные правонарушения в отношении иностранных партнеров. президент России Владимир Путин

Российский лидер также подчеркнул, что никому не следует прикрываться политической деятельностью при нарушении закона.

Также он вспомнил о движениях "Захвати Уолл-стрит" и "Желтые жилеты". По его словам, не видно, чтобы "этих людей особенно поддерживали при продвижении в представительные органы власти, в том числе в парламент".

В пятницу, 20 августа, Меркель в последний раз посетила Москву в должности канцлера ФРГ. Это ее 20-й визит в Россию в статусе главы германского государства и первая встреча с Путиным с начала пандемии COVID-19.

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