Иммунолог рассказала, как чеснок и лимон влияют на риск заражения COVID-19

Их чрезмерное потребление может организму даже навредить.

Врач аллерголог-иммунолог Надежда Логина рассказала, как употребление чеснока и лимона влияет на шанс заболеть коронавирусом, сообщает zakon.kz.

В интервью "Пятому каналу" она отметила, что эти продукты укрепляют иммунитет, однако не могут предотвратить заражение.

Однако их чрезмерное потребление может организму даже навредить.

Специалист отметила, что чеснок и лимон содержат в себе полезные вещества и витамины, например, фитонциды, которые при ингаляционном воздействии или употреблении внутрь повышают защитные функции слизистых оболочек.

Что касается непосредственного воздействия на конкретные иммунные структуры, эти исследования не проводились. В основном, это именно бактерицидное действие, а не повышение иммунитета. Надежда Логина

Логина напомнила, что раньше врачи советовали во время эпидемий гриппа активно употреблять аскорбиновую кислоту, но в итоге исследования показали, что у тех, кто ее принимал, и тех, кто нет, тяжесть течения болезни оказалась одинаковой.

Она отметила, что для нормального функционирования организма человеку следует сбалансировано питаться.

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