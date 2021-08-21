Анджелина Джоли завела аккаунт в Instagram, чтобы поддержать афганцев

Актриса подчеркнула, что ей горько наблюдать, как жители республики вынужденно покидают свои дома из-за страха и неуверенности, охвативших страну.

Голливудская актриса Анджелина Джоли присоединилась к соцсети Instagram. Не ради популярности, а, чтобы поделиться письмом, которое она получила от девочки-подростка из Афганистана, сообщает zakon.kz.

Поэтому я вышла в Instagram – публиковать их истории и дать возможность возвысить свой голос всем на планете, кто борется за неотъемлемые права человека. Анджелина Джоли

Джоли рассказала, что встречалась с афганскими беженцами за две недели до террористических актов в США 11 сентября 2001 года. Актриса подчеркнула, что ей горько наблюдать, как жители республики вынужденно покидают свои дома из-за страха и неуверенности, охвативших страну.

Как рассказывает подросток, раньше афганцы жили обычной жизнью, а теперь "все их боятся" и считают, что права людей нарушают. Хотя некоторые все же "думают, что талибы (организация, запрещенная в Казахстане) изменились".

Может, мы можем вернуться на 20 лет назад, и снова у нас не будет прав. Жизнь всех нас темна, мы все потеряли нашу свободу и теперь мы снова в тюрьме, - говорится в письме девочки из Афганистана.

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