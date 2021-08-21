За сутки в Казахстане выявили 7117 новых случаев COVID-19

Всего в стране подтверждено 730 181 случай.
Минздрав РК опубликовал данные о заболеваемости коронавирусом на 21 августа. При общем снижении заболевших в регионах, незначительное увеличение зафиксировано в Нур-Султане и в Алматы, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 7 117 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них:
- в городе Нур-Султан – 951,
- в городе Алматы – 1625,
- в городе Шымкенте – 328,
- в Акмолинской области – 283,
- в Актюбинской области – 450,
- в Алматинской области – 400,
- в Атырауской области – 300,
- в ВКО – 199,
- в Жамбылской области – 221,
- в ЗКО – 133,
- в Карагандинской области – 933,
- в Костанайской области – 259,
- в Кызылординской области – 162,
- в Мангистауской области – 234,
- в Павлодарской области – 373,
- в СКО – 164,
- в Туркестанской области – 102.
Всего в стране подтверждено 730 181 случай.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 6 951 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 469,
- в городе Алматы - 1152,
- в городе Шымкенте - 627,
- в Акмолинской области - 263,
- в Актюбинской области - 539,
- в Алматинской области - 295,
- в Атырауской области - 482,
- в ВКО - 106,
- в Жамбылской области - 157,
- в ЗКО - 141,
- в Карагандинской области - 1298,
- в Костанайской области - 283,
- в Кызылординской области – 210,
- в Мангыстауской области - 179,
- в Павлодарской области - 476,
- в СКО - 143,
- в Туркестанской области - 131.
Всего в стране выздоровело 604 801 человек от COVID-19.
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