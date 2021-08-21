За сутки в Казахстане выявили 7117 новых случаев COVID-19

Всего в стране подтверждено 730 181 случай.

Минздрав РК опубликовал данные о заболеваемости коронавирусом на 21 августа. При общем снижении заболевших в регионах, незначительное увеличение зафиксировано в Нур-Султане и в Алматы, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 7 117 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них:

в городе Нур-Султан – 951,

в городе Алматы – 1625,

в городе Шымкенте – 328,

в Акмолинской области – 283,

в Актюбинской области – 450,

в Алматинской области – 400,

в Атырауской области – 300,

в ВКО – 199,

в Жамбылской области – 221,

в ЗКО – 133,

в Карагандинской области – 933,

в Костанайской области – 259,

в Кызылординской области – 162,

в Мангистауской области – 234,

в Павлодарской области – 373,

в СКО – 164,

в Туркестанской области – 102.

Всего в стране подтверждено 730 181 случай.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 6 951 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 469,

в городе Алматы - 1152,

в городе Шымкенте - 627,

в Акмолинской области - 263,

в Актюбинской области - 539,

в Алматинской области - 295,

в Атырауской области - 482,

в ВКО - 106,

в Жамбылской области - 157,

в ЗКО - 141,

в Карагандинской области - 1298,

в Костанайской области - 283,

в Кызылординской области – 210,

в Мангыстауской области - 179,

в Павлодарской области - 476,

в СКО - 143,

в Туркестанской области - 131.

Всего в стране выздоровело 604 801 человек от COVID-19.

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