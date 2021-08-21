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За сутки в Казахстане выявили 7117 новых случаев COVID-19

Фото: PxHere 21 августа 2021, 08:00

Всего в стране подтверждено 730 181 случай.

Минздрав РК опубликовал данные о заболеваемости коронавирусом на 21 августа. При общем снижении заболевших в регионах, незначительное увеличение зафиксировано в Нур-Султане и в Алматы, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 7 117 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них:

  • в городе Нур-Султан – 951,
  • в городе Алматы – 1625,
  • в городе Шымкенте – 328,
  • в Акмолинской области – 283,
  • в Актюбинской области – 450,
  • в Алматинской области – 400,
  • в Атырауской области – 300,
  • в ВКО – 199,
  • в Жамбылской области – 221,
  • в ЗКО – 133,
  • в Карагандинской области – 933,
  • в Костанайской области – 259,
  • в Кызылординской области – 162,
  • в Мангистауской области – 234,
  • в Павлодарской области – 373,
  • в СКО – 164,
  • в Туркестанской области – 102.

Всего в стране подтверждено 730 181 случай.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 6 951 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 469,
  • в городе Алматы - 1152,
  • в городе Шымкенте - 627,
  • в Акмолинской области - 263,
  • в Актюбинской области - 539,
  • в Алматинской области - 295,
  • в Атырауской области - 482,
  • в ВКО - 106,
  • в Жамбылской области - 157,
  • в ЗКО - 141,
  • в Карагандинской области - 1298,
  • в Костанайской области - 283,
  • в Кызылординской области – 210,
  • в Мангыстауской области - 179,
  • в Павлодарской области - 476,
  • в СКО - 143,
  • в Туркестанской области - 131.

Всего в стране выздоровело 604 801 человек от COVID-19.

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