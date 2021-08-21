Улица для акима - сельчане жалуются на избирательный ремонт

Аким округа заверил, что дороги ремонтируют по плану.

На 200 жителей в селе Корнекты Акмолинской области - всего две улицы, сообщает zakon.kz.

Одну из них, где дом замакима, полностью заасфальтировали, а вторую начали, но, как говорят люди, забросили, передает Первый канал "Евразия".

Люди переживают, что их улицу так и не отремонтируют. Аким округа заверил, что дороги ремонтируют по плану. Без всякой избирательности и зависимости от мест проживания чиновников.

Не просто все делается. Надо сделать проектно-сметную документацию. На следующий год с выделением бюджетных средств я эти 250 метров дороги сделаю. аким Урумкайского округа Жамбыл Оспанов

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