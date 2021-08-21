Коронавирус в РК: матрица оценки эпидситуации на 21 августа

В "зеленой" зоне, по-прежнему только Туркестанская область.

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 21 августа 2021 года, сообщает zakon.kz.

В "красной" зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Туркестанская область.

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