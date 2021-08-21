В Конгрессе призвали объявить Байдену импичмент

Представитель Республиканской партии внесла на рассмотрение конгресса проекты резолюций об отстранении американского лидера от власти за то, что тот оставил тысячи граждан США в Афганистане

Член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин внесла на рассмотрение Конгресса США три проекта резолюции об импичменте президента Джо Байдена, сообщает zakon.kz.

Она сообщила, что внесла на рассмотрение конгресса проекты резолюций об отстранении американского лидера от власти за то, что тот оставил тысячи граждан США в Афганистане под властью движения "Талибан" (организация, запрещенная в Казахстане), передает РИА Новости.

Грин утверждает, что президент также нарушил иммиграционное законодательство, когда допустил кризис на южной границе США и присвоил себе законодательные полномочия, несмотря на позиции верховного суда, продлив запрет на выселение арендаторов жилья.

За семь коротких месяцев президентства Джо Байдена Америка утратила уважение всего мира. Доказательства очевидны, а его действия настолько вопиющи, что ему необходимо объявить импичмент. Марджори Тейлор Грин

На данный момент демократы контролируют обе палаты парламента, поэтому у предложений Грин мало шансов на успех.

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