Талибы избили журналиста, а потом извинились и напоили энергетиком

Боевики - талибы напали на американского журналиста во время съемки.

Боевики радикального движения "Талибан" (организация, запрещенная на территории Казахстана и других стран) избили американского журналиста Маркуса Яма (Marcus Yam), а затем принесли ему свои извинения и дали холодной воды и энергетический напиток, передает zakon.kz.

По словам журналиста, инцидент произошел, когда он снимал с коллегой стычку между талибами и сторонниками прежнего правительства. На него и другого журналиста внезапно напали боевики, сообщает Sputnik Армения.

Я испытал сильный страх. Я поднял руку и сказал им, чтобы нас не трогали, что мы иностранные журналисты", - написал Маркус Ям в своей статье для Los Angeles Times.

После этого нападавшие принесли извинения журналистам, и даже напоили водой и энергетиком. Американец признался, что очень удивился поведению талибов.

Ранее на западе Афганистана боевики "Талибан" убили близкого родственника журналиста телерадиокомпании Deutsche Welle (DW). Еще одного родственника ранили.

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