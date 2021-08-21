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В Павлодаре подросток ударил отца ножом за запрет играть в смартфоне

Фото: PxHere 21 августа 2021, 10:44

Мужчина госпитализирован.

Семейная ссора закончилась поножовщиной, сообщает zakon.kz.

В Павлодаре отец сделал замечание сыну за отказ помогать в ремонте, безделье и постоянные игры в телефоне. Затем телефон забрал и вышел во двор дома.

Подросток, 2007 года рождения, схватил нож, выбежал вслед за ним и ударил в спину.

Мужчина с ножевым ранением госпитализирован в больницу города Павлодар. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 106 части 1 УК РК. первый заместитель начальника Департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров

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