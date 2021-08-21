Задержан вор-романтик, укравший мягкие игрушки и цветы

Полицейские Нур-Султана задержали вора-романтика

Полицейские Нур-Султана задержали подозреваемого в краже мягких игрушек и цветов из цветочного киоска, передает zakon.kz.

Как сообщает сайт Polisia.kz , при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан 23-летний житель столицы. Стражи порядка установили, что молодой человек около часа ночи находился у цветочного киоска по улице Кеменгерулы. Воспользовавшись отсутствием посторонних, он разбил окно, проник в помещение и собрал несколько букетов цветов и мягкие игрушки.

Ранее он уже был судим за кражу. По данному факту возбуждено уголовное дело. Вещественные доказательства изъяты. Проводится проверка его причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы, сообщают полицейские.

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