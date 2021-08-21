В Уральске прошла встреча в формате TEDx с молодежью NEET

Модератор встречи в формате TEDx – корпоративный фонд "Болашак" – пригласил поучаствовать в беседе с молодыми людьми активных казахстанцев, которые сегодня успешно позиционируют себя на разных поприщах жизни.

В городском парке культуры и отдыха города Уральска прошла молодежная встреча, где была обсуждена роль молодежи NEET в обществе, а также их социализация в образовании и труде. Во встрече приняли участие заместитель акима области Бакытжан Нарымбетов, представители местных государственных структур, сотрудники Молодежного ресурсного центра, депутаты городского маслихата, активная молодежь города, а также нигде не обучающиеся и не работающие молодые люди, сообщает zakon.kz.

Организаторы мероприятия постарались раскачать амбиции данной категории молодых людей, познакомить их с ровесниками, которые живут активной общественной жизнью, чтобы помочь им изменить свою точку зрения на жизнь, пробудить в них волю к самостоятельности, достижению какой-то необходимой цели.

В области насчитывается свыше 125 тысяч молодых людей. Это огромная движущая сила, которая является главной в развитии любого государства. Сегодня они вкладывают свои знания и умения в разных сферах деятельности человека. Молодежь – это потенциал страны, которая внедряет новые технологии, умеет быстро ориентироваться в цифровом пространстве. Задача государства – оказывать всемерную поддержку выпускникам вузов и колледжей в трудоустройстве, дальнейшем обучении, предоставляя рабочие места молодым, гранты на образование, помогать им развиваться духовно, давать направления по профориентации. замакима области Бакытжан Нарымбетов

Модератор встречи в формате TEDx – корпоративный фонд "Болашак" – пригласил поучаствовать в беседе с молодыми людьми активных казахстанцев, которые сегодня успешно позиционируют себя на разных поприщах жизни.

Мы постарались пригласить на встречу интересных молодежи людей, которые сами молоды, полны идей и готовы заряжать своей жизненной энергией других. У них есть свой жизненный стрежень, знания и умения, которыми они с успехом пользуются в своем любимом деле. Среди них, предприниматель, директор КХ "Рашидов" Азат Рашидов, актер театра "Назар аудар" Самат Кабдиев, выпускник государственной программы "Болашак", директор комплекса школа-детский сад села Кособа Сырымского района Жансултан Нурмуханов, фотограф, известный среди молодежи блогер Динара Аянова. Они рассказали о своем жизненном пути, о своих ошибках и неудачах, о том, как справлялись с ними и всегда стремились к успеху. руководитель КФ "Болашак" Салтанат Туманбаева

Например, предприниматель Азат Рашидов рассказал с чего начинал свой бизнес. Еще в студенческие годы он на пару с другом установил в городе платежный терминал для закачивания единиц на сотовый телефон. Зарабатывали хорошие деньги, приблизительно по 200 тысяч в месяц.

Сейчас в рамках государственных программ по развитию животноводства выращиваю скот – 500 голов крупного рогатого скота, более 100 лошадей. Сегодня для молодежи есть государственные гранты по развитию бизнеса. Но, помимо работы, необходимо научиться мотивировать себя, обеспечить свой досуг – читать книги, смотреть полезные развивающие программы, интересоваться жизненным успехом знаменитых в мире людей, брать для себя нужное и полезное со всех источников, путешествовать, не обязательно ехать куда-то далеко, интересное можно найти, просто выйдя из стен своего дома. Азат Рашидов

Камила Талгат

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