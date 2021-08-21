Астанчанку на первом свидании ограбил виртуальный знакомый

Виртуальный знакомый ограбил жительницу Нур-Султана.

Мужчина с сайта знакомств на первом свидании ограбил девушку в Нур-Султане, передает zakon.kz.

По информации сайта Polisia.kz, девушка познакомилась с парнем в приложении для знакомств “Badoo”. После онлайн-общения, молодые люди решили встретиться. Во время прогулки парень проявив агрессию, вырвал из рук девушки сотовый телефон и скрылся. В этот же день злоумышленник, воспользовавшись мобильным банкингом, совершил покупки в магазинах, где по видеокамерам была установлена его личность. На следующий день похищенный телефон Samsung-12 он продал прохожим.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 28-летний подозреваемый. Возбуждено уголовное дело по статье “Грабеж”. В ходе расследования установлено, что молодой человек разыскивается за совершение аналогичного преступления на территории столицы, - сообщили полицейские.

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