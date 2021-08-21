Рабочий сорвался с крыши девятиэтажного дома в Уральске

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Травмы оказались несовместимыми с жизнью.
В Уральске погиб рабочий, сорвавшись с крыши девятиэтажного дома, сообщает zakon.kz.
Он упал на козырек балкона первого этажа, передает портал "Мой ГОРОД".
Трагедия произошла 21 августа в 9:00. Мужчина проводил строительные работы, сорвался и упал.
Травмы оказались несовместимыми с жизнью, и мужчина скончался на месте. пресс-служба ДЧС ЗКО
В пресс-службе акима города отметили, что в этом доме ведется ремонт кровли по программе "Модернизация ЖКХ".
Трагедию полицейские зарегистрировали как "Несчастный случай".
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