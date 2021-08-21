Нарушения карантина выявлены в нескольких заведениях Нур-Султана

Мобильными группами за сутки проверено 70 объектов.

В Нур-Султане продолжают выявлять нарушения карантинного режима, сообщает zakon.kz.

Мобильная группа в ходе рейдовых проверок ночью в 22:32 выявила, что лаундж бар "Шашлыкофф" по улице Иманова принимает гостей. В заведении отдыхали около 40 клиентов. К слову, это заведение неоднократно привлекалось за нарушение карантина.

Также в районе "Есиль" в вечернее время был выявлен той. Администрация ресторана "Хан Талапай", игнорируя санитарные требования, впустило на семейное торжество 120 человек.

Кроме того, в 23:50 на канал "102" поступило сообщение о том, что кафе "Славик", расположенное по проспекту Туран, в данный момент работает и мешает спать жителям окрестных домов. На место была направлена мобильная группа. На момент проверки увеселительное заведение функционировало подпольно - входная дверь была заперта.

Мобильными группами за прошедшие сутки проверено 70 объектов предпринимательства, выявлено 10 нарушений карантинного режима. Департамент полиции Нур-Султана предупреждает об ответственности за нарушение карантина и призывает жителей столицы к ответственному поведению по соблюдению санитарных норм. пресс-служба ДП города Нур-Султана

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