Зеленскому пригрозили тюремным сроком

Попытка Зеленского снять с должности Кличко может грозить тюремным сроком.

Попытка президента Украины Владимира Зеленского снять с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) мэра Киева Виталия Кличко грозит ему восемью годами лишения свободы, передает zakon.kz.

По данным РИА Новости, эту информацию сообщил на своем сайте Геннадий Москаль, генерал, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей.

С весны в столице Украины проводятся регулярные обыски на коммунальных предприятиях и в городской киевской администрации. Ее глава Кличко заявлял, что считает такие действия подавлением местного самоуправления, давлением на столичную власть и лично на него. По его мнению, это связано с активной работой Кличко на посту столичного мэра и исходит из президентского офиса. Также градоначальник Киева заявил, что власть пытается создать основания, чтобы уволить его с должности главы КГГА и назначить на эту должность "залетного ставленника".

По словам Москаля, Кличко получил должность главы КГГА по итогам местных выборов, а значит, по решению украинского Конституционного суда никто больше не может занимать это место, кроме него.

Это решение является обязательным к исполнению на территории Украины, окончательным, и не может быть обжаловано. Невыполнение решений Конституционного суда Украины и его выводов влечет за собой лишение свободы до восьми лет, - сообщил генерал

В своем заявлении Москаль также отметил, что Кличко "контролирует" две трети депутатского корпуса Киевского городского совета. И если президент все же решится нарушить нормы решения Конституционного суда, назначив главой КГГА человека, не избранного киевлянами, то ему сразу же будет выражено недоверие.

В Конституции Украины указано, что согласно Закону "О столице Украины - городе-герое Киеве", исполнительным органом Киевского городского совета является КГГА, а ее председателя назначает президент Украины в порядке, предусмотренном Конституцией. Но может ли мэр столицы совмещать свою должность с должностью председателя КГГА, там не указано.

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