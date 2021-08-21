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Автоледи лишилась машины из-за штрафов на 12 млн тенге в Атырау

Фото: pixabay.com 21 августа 2021, 16:16

В Атырауской области выявлено более 30 автомобилей с неоплаченными штрафами и непогашенными долгами.

Автомобиль неплательщицы водворен на спецстоянку, передает zakon.kz.

17 августа сотрудниками патрульной полиции был остановлен автомобиль Toyota Camry под управлением 42-летней гражданки. В ходе проверки установлено, что постановлением суда у владелицы данного автомобиля имеется непогашенный долг в размере более 12 млн тенге. На основании постановления частного судебного исполнителя о задержании транспортного средства в соответствии со статьей 785 КоАП РК автомобиль водворен на спецстоянку, - сообщил начальник Департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев.

В течение недели на территории города Атырау сотрудниками патрульной полиции и частными судебными исполнителями палаты частных судебных исполнителей Атырауской области в соответствии со статьей 785 КоАП РК выявлено более 30 автовладельцев с неоплаченными штрафами и непогашенными долгами. Указанные автомобили были зафиксированы аппаратными программными комплексами "Сергек" за превышение скорости, невыполнение требований дорожной разметки и нарушение правил проезда запрещающего сигнала светофора.

В связи с этим жителям Атырау и гостям города предлагается своевременно оплатить наложенные штрафы и сдать оплаченные квитанции в отдел административной полиции Управления полиции города Атырау. Работа в этом направлении продолжается, - резюмируется в сообщении.

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