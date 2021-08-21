Меркель назвала преемника на посту канцлера Германии

Политик отметила, что высоко ценит личные качества Лашета.

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала своего преемника на посту председателя Христианско-демократического союза Армина Лашета будущим канцлером Германии, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Это повод бороться, чтобы за этими (...) годами у власти последовали новые годы. Ради этого мы работаем. Для нашей страны, для ХДС/ХСС, с Армином Лашетом - будущим канцлером Федеративной Республики Германия, - сказала Меркель.

Политик отметила, что высоко ценит личные качества Лашета, в частности, его "первоочередное внимание к достоинству людей, к строительству мостов между ними".

Именно эти качества, дорогой Армин, определяют и формируют твою деятельность - в бундестаге ли, в Европарламенте ли, в качестве первого министра интеграции Германии и премьера такой большой и важной земли, как Северный Рейн - Вестфалия, как председателя Христианско-демократического союза и кандидата в канцлеры от ХДС/ХСС. И - я глубоко убеждена в этом - в качестве канцлера Федеративной Республики Германия, - сказала Меркель под аплодисменты собравшихся.

Она также напомнила, что парламентские выборы, которые пройдут в ФРГ в сентябре, станут первыми за 27 лет, в которых действующий федеральный канцлер не будет бороться за переизбрание.

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