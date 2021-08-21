Народный артист России попал в больницу с травмой головы

Гаркалин известен по фильмам "Ширли-Мырли", "Ландыш серебристый", "Кто в доме хозяин" и по сериалу "Моя прекрасная няня".

Народный артист России Валерий Гаркалин госпитализирован в Москве из-за травмы головы, передает zakon.kz.

По предварительным данным, артист получил травму в результате падения. По данным телеканала, Гаркалин отдыхал в одном из заведений Москвы, откуда его доставили в НИИ Скорой помощи имени Склифосовского, - пишет news.ru.

Как уточняется, госпитализация актеру не понадобилась, его отпустили домой после обследования.

Гаркалин известен по ролям в театре и кино. Он снялся фильмах "Ширли-Мырли", "Ландыш серебристый", "Кто в доме хозяин", а также сериале "Моя прекрасная няня" и других картинах.

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