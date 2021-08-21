Смерть от гангрены: волонтеры требуют наказать детей пенсионерки из Актау

Волонтеры намерены добиваться, чтобы сыновья умершей бабушки понесли ответственность.

Волонтер "Клуба добряков Актау" Татьяна Солнышкина рассказала, что смерть пенсионерки врачи зарегистрировали 21 августа, передает zakon.kz.

Тело было доставлено в морг. Причиной смерти, по словам Татьяны Солнышкиной, стала влажная гангрена. Окончательный диагноз будет озвучен после вскрытия, которое будет проходить в понедельник, 23 августа, - пишет "Лада".

Как сказал врач-хирург Сакен Кубланов, анализы у пенсионерки были крайне неудовлетворительные. Прогноз был неблагоприятный.

Солнышкина дозвонилась до одного из сыновей пенсионерки и сообщила о смерти его матери. По голосу стало ясно, что он находится в нетрезвом состоянии. По ее словам, он ни разу не пришел навестить свою мать в больнице.

Волонтеры намерены добиваться, чтобы сыновья умершей бабушки понесли ответственность.

Хоть и человек чужой, но, представляю, какая это была тяжелая и мучительная смерть. За такое халатное отношение и доведение до смерти человека должны заняться правоохранительные органы. Это вопиющий случай. Это просто жутко. Они ее просто-напросто пропили, - в слезах рассказала Солнышкина.

Об ужасающей жизненной ситуации пенсионерки стало известно 18 августа. 69-летнюю Гайни Максутову нашли с гангреной, поразившей ногу, и пролежнями, в которых уже завелись паразиты.

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