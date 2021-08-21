Скорпионы атакуют шымкентцев

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Только в августе к врачам с укусами скорпионов обратились 39 укушенных
Жители Шымкента жалуются на то, что стали чаще находить этих членистоногих в своих домах и дворах, передает zakon.kz.
Только в этом месяце к врачам с укусами скорпионов обратились 39 человек, 13 из них - дети. Четверо поступили в состоянии средней тяжести. Их находят не только во дворах частных домов, но и в самих домах. Медики рекомендуют обращаться за помощью незамедлительно, особенно если речь идет о детях и стариках, - сообщает otyrar.kz.
Как уточняется, укус скорпиона похож на болезненный укол или укус жалящего насекомого, например, осы. Поэтому не почувствовать момент контакта с членистоногим существом не получится.
Симптомы:
Нередко на фоне укуса происходит развитие тахикардии, аритмии, гипертензии, миокардита. Также пострадавший может почувствовать повышенную возбужденность или беспокойство, а может, напротив, испытать заторможенность движений и общего состояния.
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