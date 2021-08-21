Крупный пожар в степи перекинулся на лес в ВКО

Огонь распространился в степи на площади 40 га и в лесной зоне на площади 4,2 га.

В Кокпектинском районе пожарные борются с огнем в Малиногорском сельском округе, где горит сухая трава, передает zakon.kz.

Отмечается, что огонь распространился в степи на площади 40 га и в лесной зоне на площади 4,2 га.

На месте работают шесть огнеборцев и пожарная машина ДЧСВКО, два трактора и 50 человек из местных исполнительных органов, пять сотрудников лесничества. Дополнительно направлены силы спасателей ДЧСВКО из поселка Асу-Булак на одной автоцистерне с пятью пожарными, четыре человека и пожарная машина из села Кокпекты, - рассказали в пресс-службе ДЧС Усть-Каменогорска.

Как уточняется, из Усть-Каменогорска направлены еще 20 спасателей.

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