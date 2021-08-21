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Семилетний ребенок остался без присмотра и утонул в ВКО

Фото: pixabay.com 21 августа 2021, 19:49

Мальчик купался в необорудованном месте.

Трагедия произошла в районе поселке Алтайка, передает zakon.kz.

20 августа в Бухтарминском водохранилище, в районе поселке Алтайка, утонул мальчик, 2014 года рождения, - пишет altaynews.

Как выяснилось, ребенок остался без присмотра взрослых.

Мальчик купался в необорудованном месте. Спасатели обнаружили его тело сегодня, на следующий день после трагедии, на глубине 2,5-3 метра, - рассказали в пресс-службе ДЧС ВКО.

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