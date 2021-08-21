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Нападение тигровой акулы на человека снял на видео дайвер

Фото: pixabay.com 21 августа 2021, 20:46

Мужчине удалось отбиться от хищника при помощи палки.

Блогер и дайвер из Приморья Дмитрий Рудась запечатлел на видео нападение тигровой акулы на человека, передает zakon.kz.

Отмечается, что инцидент произошел на Мальдивах. Сам Рудась рассказал, что нападение произошло во время плавания с акулами, - пишут vesti.ru.

Дайвер в компании друзей решили поплавать с хищниками. Вместе с ними был гид. В какой-то момент акула напала на гида. Мужчине удалось отбиться от хищника при помощи палки.

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