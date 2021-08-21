Троллейбус влетел в стену подземного перехода в Алматы, пострадали дети

У шестилетней девочки ушиб грудной клетки.

Всего в аварии пострадали семь человек, передает zakon.kz.

У шестилетней девочки ушиб грудной клетки, губа рассечена, у младшей - сломан носик. Скорую не дождались, едут в пятую, - рассказала очевидец ДТП Ольга Бражникова в Facebook.

Аварию прокомментировали в ДП Алматы.

21 августа около 14:30 водитель А., управляя троллейбусом марки Yongman, следуя по проспекту Абая в западном направлении, западнее ул. Байзакова, не справился с управлением и допустил наезд на конструкцию подземного пешеходного перехода, расположенного на северной стороне проспекта Абая. В результате происшествия пострадали семь пассажиров троллейбуса, которые доставлены в различные ГКБ, - сообщил начальник Управления дознания ДП города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.

Данный факт зарегистрирован в ДП, ведется разбирательство.

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