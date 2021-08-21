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16-летняя российская лыжница умерла после травмы на тренировке

Фото: pixabay.com 21 августа 2021, 23:29

Травмирующий инцидент произошел в лагере "Лесная поляна".

16-летняя российская лыжница Динара Гаджиева получила травму во время тренировки на лыжероллерах и скончалась, передает zakon.kz.

Как пишет "Чемпионат", инцидент произошел 9 августа в лагере "Лесная поляна". Юная спортсменка сильно разогналась и упала, ударившись головой. Несмотря на то, что девушка была в шлеме, удар оказался смертельным. Врачам не удалось ее спасти.

Федерация лыжных гонок Нижегородской области выразила соболезнования по поводу смерти спортсменки.

Отмечается, что девушка была членом областной юношеской сборной и неоднократно одерживала победы и занимала призовые места на соревнованиях.

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