16-летняя российская лыжница умерла после травмы на тренировке

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Травмирующий инцидент произошел в лагере "Лесная поляна".
16-летняя российская лыжница Динара Гаджиева получила травму во время тренировки на лыжероллерах и скончалась, передает zakon.kz.
Как пишет "Чемпионат", инцидент произошел 9 августа в лагере "Лесная поляна". Юная спортсменка сильно разогналась и упала, ударившись головой. Несмотря на то, что девушка была в шлеме, удар оказался смертельным. Врачам не удалось ее спасти.
Федерация лыжных гонок Нижегородской области выразила соболезнования по поводу смерти спортсменки.
Отмечается, что девушка была членом областной юношеской сборной и неоднократно одерживала победы и занимала призовые места на соревнованиях.
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