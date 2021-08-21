Взрыв в Москве: Отец с сыновьями разбирал в квартире гранату

Взрывное устройство подростки нашли на улице.

Взрыв прогремел в квартире на улице Малая Набережная в Москве, передает zakon.kz.

Подростки нашли на улице взрывное устройство Ф-1 или РГД-5. Принесли гранату домой, с участием отца начали разбирать. Запал, похожий на УЗРГ-2, сдетонировал, - сообщают vesti.ru.

Как уточняется, 14-летний парень погиб на месте. Его 44-летний отец получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в машине скорой помощи. Чуть позже в больнице умер 12-летний мальчик, заявила представитель городской прокуратуры Людмила Нефедова.

Однако позже в прокуратуре уточнили, что младший ребенок жив. Подросток находится в реанимации, внутренние органы не задеты.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности и незаконного оборота оружия (статьи 109 и 222 УК РФ).

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!