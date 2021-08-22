Финал Евро-2020 признали самым заразным по коронавирусу

Всего медики связывают с Евро-2020 около девяти тысяч случаев заболевания.

Около 2295 зараженных коронавирусом присутствовали на матче финала чемпионата Европы по футболу, который состоялся в Лондоне 11 июля, говорится в исследовании минкультуры и службы общественного здравоохранения Великобритании, передает zakon.kz

Всего медики связывают с Евро-2020 около девяти тысяч случаев заболевания. В день полуфинала, 7 июля, к врачам в целом обратились 2092 заболевших, а в период финала, 11 июля, их было 3404. По подсчетам специалистов, 2295 заболевших присутствовали на финальном матче и могли заражать других, - пишет "Российская газета".

Как отмечается, количество зараженных после восьми игр в рамках чемпионата составило 85% от всех случаев, связанных с 49 днями различных спортивных, музыкальных и других мероприятий на открытом воздухе, вошедших в исследование. Причем основная масса пришлась на полуфинал и финал.

Так, во время матчей Уимблдона, проходивших в тот же период времени, зафиксирован 881 случай заражения. Ученые сообщили, что в поведении посетителей мероприятий есть кардинальные отличия - во время Евро-2020 наблюдались столпотворения у баров и пренебрежение масками. Кроме того, финальный матч, где встречались сборные Англии и Италии, не обошелся без массовых беспорядков, - резюмируется в сообщении.

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