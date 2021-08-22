Движение на участке одной из столичных улиц перекроют на месяц

Будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств от улицы Мереке до трассы Астана-Караганда.

С 23 августа по 23 сентября на участке улицы Армандастар в Нур-Султане будут проводится строительные работы, сообщает zakon.kz.

Будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств от улицы Мереке до трассы Астана-Караганда.

Работы по устройству инженерных сетей проводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Нижним слоем асфальтобетонного покрытия по улице Армандастар, передает официальный сайт городского акимата со ссылкой на столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ, - говорится в сообщении транспортного управления.

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