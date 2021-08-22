В Казахстане зафиксирован спад числа заражений COVID-19

Всего в стране подтверждено 736 906 случаев.
За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 6 725 новых случаев коронавирусной инфекции. Небольшой спад числа заражений фиксируется почти во всех регионах. В Нур-Султане выявлено заразившихся меньше на 120 человек, чем днем ранее, в Алматы - всего на 12 человек. И так во всех регионах - на пару десятков человек, но меньше, сообщает zakon.kz.
- в городе Нур-Султан - 829,
- в городе Алматы - 1613,
- в городе Шымкент - 336,
- в Акмолинской области - 281,
- в Актюбинской области - 417,
- в Алматинской области - 400,
- в Атырауской области - 287,
- в ВКО - 176,
- в Жамбылской области - 132,
- в ЗКО - 135,
- в Карагандинской области - 920,
- в Костанайской области - 297,
- в Кызылординской области - 185,
- в Мангистауской области - 153,
- в Павлодарской области - 331,
- в СКО - 168,
- в Туркестанской области - 65.
Всего в стране подтверждено 736 906 случаев.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 5918 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
- в городе Нур-Султан - 645,
- в городе Алматы - 1638,
- в городе Шымкент - 646,
- в Акмолинской области - 256,
- в Актюбинской области - 0,
- в Алматинской области - 355,
- в Атырауской области - 99,
- в ВКО - 96,
- в Жамбылской области - 50,
- в ЗКО - 76,
- в Карагандинской области - 1011 ,
- в Костанайской области - 214,
- в Кызылординской области - 131,
- в Мангистауской области - 249,
- в Павлодарской области - 193,
- в СКО - 121,
- в Туркестанской области - 138.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 610 719 человек.
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