В Казахстане зафиксирован спад числа заражений COVID-19

Всего в стране подтверждено 736 906 случаев.

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 6 725 новых случаев коронавирусной инфекции. Небольшой спад числа заражений фиксируется почти во всех регионах. В Нур-Султане выявлено заразившихся меньше на 120 человек, чем днем ранее, в Алматы - всего на 12 человек. И так во всех регионах - на пару десятков человек, но меньше, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 829,

в городе Алматы - 1613,

в городе Шымкент - 336,

в Акмолинской области - 281,

в Актюбинской области - 417,

в Алматинской области - 400,

в Атырауской области - 287,

в ВКО - 176,

в Жамбылской области - 132,

в ЗКО - 135,

в Карагандинской области - 920,

в Костанайской области - 297,

в Кызылординской области - 185,

в Мангистауской области - 153,

в Павлодарской области - 331,

в СКО - 168,

в Туркестанской области - 65.

Всего в стране подтверждено 736 906 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 5918 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 645,

в городе Алматы - 1638,

в городе Шымкент - 646,

в Акмолинской области - 256,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 355,

в Атырауской области - 99,

в ВКО - 96,

в Жамбылской области - 50,

в ЗКО - 76,

в Карагандинской области - 1011 ,

в Костанайской области - 214,

в Кызылординской области - 131,

в Мангистауской области - 249,

в Павлодарской области - 193,

в СКО - 121,

в Туркестанской области - 138.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 610 719 человек.

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