Бывший президент обвинил Байдена в "величайшем военном унижении в истории США".

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска в Афганистане не были отведены, а попросту капитулировали, сообщает zakon.kz.

Соответствующее заявление он сделал, выступая перед своими сторонниками в Алабаме, передает News Thud.

По его словам, вывод войск США из Афганистана стал "величайшей тактической ошибкой в истории". Джо Байден должен извиниться перед Америкой за то, что позволил войскам покинуть страну прежде, чем оттуда уехали гражданские лица, а также за то, что позволил попасть в руки [представителей террористического движения] "Талибан" (организация, запрещенная в Казахстане) военному оборудованию стоимостью $85 млрд. Дональд Трамп

Как сказал политик, действия нынешнего президента, "клоуна", привели к тому, что на 20-летие теракта 11 сентября в Нью-Йорке над зданием посольства США в Афганистане будет развиваться флаг "Талибана" (запрещенная в РФ террористическая группировка). По его словам, администрация Джо Байдена даже не знает, сколько американцев необходимо вывезти из Афганистана – "может 10, а может 45 тысяч американцев, они не знают".

21 августа Трамп заявил, что Байден должен принести извинения перед американцами за то, что позволил войскам покинуть страну прежде, чем оттуда уехали гражданские лица. До этого он выразил мнение, что переданные армии Афганистана американские боевые вертолеты теперь попадут к России. По его словам, новейшие вертолеты Black Hawk будут изучать Россия и Китай.

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