Запуск салюта привел к пожару в Алматы

Принятыми мерами загорание ликвидировано меньше чем за час.

Сообщение о возгорании склона горы в Бостандыкском районе поступило на пульт "103" 21 августа в 20:06. Очевидцы видели группу отдыхающих, развлекавшихся запуском салюта, сообщает zakon.kz.

На место происшествия (ущелье Алмарасан по Дулати выше ЭКО-поста) направили сводный отряд по тушению природных пожаров ДЧС Алматы, а также сотрудников ГНПП Иле-Алатауского национального парка.

Из-за крутого склона идти пришлось пешком. К моменту прибытия огнеборцев горели сухая трава, кустарники и валежник. Чтобы не допустить распространения огня, лесники Иле-Алатауского ГНПП незамедлительно перекопали тлеющий валежник, а пожарные проложили рукавную линию по крутому склону горы и залили огонь. Также в дело пошли ранцевые огнетушители "Ермак", шанцевые инструменты и хлопушки.

Принятыми мерами загорание ликвидировано меньше чем за час, в 20:54. Площадь возгорания составила 5 кв. м. пресс-служба ДЧС города Алматы

Во время тушения в нескольких километрах от места пожара снова был замечен запуск салюта.

К месту незамедлительно проследовали сотрудники ДЧС и инспектора ГНПП. Выяснилось, что 35-летний мужчина к пожару не причастен, но так как и его застали за запуском салюта, то он был оштрафован в соответствии с частью 3 статьи 367 КРК об АП за нарушение требований пожарной безопасности, совершенных на особо охраняемых природных территориях. Он заплатил штраф в размере 100 МРП (291 тыс. 700 тенге).

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