Психолог утверждает, что у детей надо развивать эмоциональный интеллект

Ребенок должен научиться переживать и радость, и страх, и возбуждение, и негодование, и гнев. Психолог напомнила, что примером для детей являются родители.

Специалист рассказала, что родителям важно уделять внимание не только интеллектуальной сфере ребенка и его развитию в этом направлении, но и умению работать с эмоциями, развитию эмоционального интеллекта, сообщает zakon.kz.

Декан психолого-педагогического факультета ГГТУ Елена Петрова в беседе с телеканалом "360" объяснила, что эмоциональный интеллект связан с умением понимать и выражать свои эмоции, а также распознавать эмоции других людей.

Наш мир — это мир социального взаимодействия. Это не просто опыт человека и его знания, а его взаимодействие с окружающими людьми. Поэтому мы говорим о том, что нужно развивать и эмоциональную сферу ребенка. декан психолого-педагогического факультета ГГТУ Елена Петрова

Петрова обратила внимание на то, что некоторые родители иногда ограждают своего ребенка от того, чтобы он испытывал какие-либо негативные эмоции. Однако такое деление эмоций на положительные и отрицательные, по ее мнению, неправильно.

Ребенок должен научиться переживать и радость, и страх, и возбуждение, и негодование, и гнев. Психолог напомнила, что примером для детей являются родители.

Мы, когда проявляем свои эмоции в отношении детей, должны им объяснить, почему мы вдруг на них разозлились. <…> И ребенок начинает осознавать, что такое гнев. Он учится дифференцировать свои эмоции через взрослого, а потом начинает сам в своей жизнедеятельности определять, что за эмоция возникла, что в таком случае лучше сделать. декан психолого-педагогического факультета ГГТУ Елена Петрова

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