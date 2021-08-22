Мангистауские фермеры начали получать государственную поддержку

С акиматами Актюбинской и Западно-Казахстанской областей заключены меморандумы на поставку кормов в регион.

Со всей Мангистауской области в адрес акиматов районов поступают видеообращения со словами благодарности от жителей области, которые уже получили финансовую помощь, направленные Правительством на поддержку фермеров, сообщает zakon.kz.

К примеру, житель села Сенек Конакбай Абдикаримов уже получил единовременную помощь в размере 118 859тенге. На сегодня у жителя насчитывается 13 голов верблюдов.

Житель села Тажен Бейнеуского района Молдаш Жумаханов получили финансовую поддержу в размере 402 292 тысяч тенге. На сегодняшний день у фермера насчитывается 29 голов верблюдов, 15 лошадей.

Житель села Куланды Куанткан Нурмаганбетов получил господдержку в размере 534 000 тенге, у фермера насчитывается 45 голов мелкого рогатого скота, 45 лошадей и 4 голов верблюдов.

Из выделенных Правительством средств в размере 1,9 млрд тенге на частичное возмещение затрат на корма для маточного поголовья сельскохозяйственных животных региона освоено 500 млн тенге. Это в основном средства, предоставляемые частным крестьянским хозяйствам для получения кормов на маточное поголовье.

К слову, уже сегодня, в регион из Костанайской области было доставлено 64 тонны кормов для животных.

Один мешок корма с отрубями весит 20 кг. Цена 1980 тенге. Для справки, с начала года объем заготовленного сена составляет 35 000 тонн (из них 28 700 тонн скошено 14 бригадами из других регионов и 3 500 тонн заготовлено из местных сенокосов и заповедников). Также, бесплатно предпринимателями и волонтерами завезено и роздано 135 вагонов или порядка 2 800 тонн сена из других областей. Планируется прибытие еще 30 вагонов, это порядка 600 тонн). центр общественных коммуникаций Мангистауской области

Кроме того, более 1 тыс. крестьянских хозяйств имеют запасы 16 000 тонн сена.

До ноября текущего года через операторов СПК будет организован ежемесячный ввоз около 2 350 тонн сена из других регионов. На сегодняшний день уже завезено и реализовано 550 тонн сена.

В целом по области на зимний период по нормативу необходимо 53 тыс. тонн фуражных кормов (ячмень, зерноотходы, отруби).

На сегодняшний день из других областей уже завезено 19 тыс. тонн.

С акиматами Актюбинской и Западно-Казахстанской областей заключены меморандумы на поставку кормов в регион.

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