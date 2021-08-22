В США при наводнении погибли десять человек

Тела погибших были обнаружены возле небольшого города Уэверли примерно в 100 км от Нэшвилла.

Не менее десяти человек погибли в результате наводнения в штате Теннесси на востоке США. Еще 31 человек пропал без вести, сообщает zakon.kz.

Жертвами последствий непогоды стали и два маленьких ребенка, передает CNN со ссылкой на шерифа округа Хамфрис Криса Дэвиса.

Для спасения людей задействованы спецслужбы, также для оказания помощи на место стихийного бедствия направлен спасательный вертолет.

Тела погибших были обнаружены возле небольшого города Уэверли примерно в 100 км от Нэшвилла. Наводнение привело к перекрытию дорог и проблемами со связью.

В Теннесси объявлен третий уровень опасности из-за наводнения. Агентство по чрезвычайным ситуациям призвало жителей не ездить на автомобилях и избегать затопленных дорог.

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