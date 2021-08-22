Зарина Дияс вышла в финал квалификации турнира WTA 250 Chicago Women's Open

В полуфинале Зарина Дияс разгромила британку Эден Силву.

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс сумела пробиться в финал квалификации турнира WTA 250 Chicago Women's Open, сообщает zakon.kz.

В полуфинале Зарина Дияс разгромила британку Эден Силву – 6:0, 6:1, передает Olympic.kz.

Теперь за путевку в основные соревнования она сразится с Хань На Лэ (Южная Корея).

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