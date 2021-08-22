Самые капризные мужчины по знаку Зодиака

С такими находиться рядом – просто катастрофа! Узнайте знаки зодиака самых выдающихся капризуль сильного пола и подумайте, прежде чем соберетесь заводить с ними серьезные отношения.

Женщины, как правило, хотят видеть в мужчинах внутренний стержень и безграничную силу, отсутствие жалоб и нытья. Но среди них есть и те, кто не могут жить без капризов, сообщает zakon.kz.

Астрологи назвали четыре знака зодиака, чьи мужские представители склонны привередничать в некоторых вопросах, передает Пятый канал.

Мужчина-Лев

Лев – нарцисс! Мужчина этого знака зодиака ни одного дня не может прожить без придирок и капризов. Вероятнее всего, он ищет себе не даму сердца, а послушную служанку, которая будет потакать ему во всем. Лев привык быть в центре внимания и именно поэтому ждет к себе особого отношения. Его пассия изо дня в день будет метаться по комнате в поисках рубашки нужно цвета или выбирать лук из супа, если это будет необходимо. Однако, когда мужчина-Лев в прекрасном расположении духа, можете смело рассчитывать на комплименты, что не может не радовать.

Мужчина-Дева

Он зануда. Может часами отчитывать окружающих за то, что они сделали что-то неправильно. Он осознает, что достает всех своими замечаниями, но ничего не может с этим поделать. Иногда этот тип оправдывает себя тем, что он лишь пытается помочь и указать человеку на его недостатки. Но, к сожалению, это только его личное мнение.

Мужчина-Козерог

Козерог привык витать в облаках и именно поэтому может не замечать своей грубости. Ему хочется, чтобы вокруг него кружила фея и исполняла все приказы по взмаху волшебной палочки. При этом, упрямый, консервативный и непримиримый Козерог все время ждет от окружающих снисхождения. Однако можно действовать на опережение. Можно заранее угостить его тортиком и только потом умолять прибраться в комнате.

Мужчина-Рыбы

Ему невозможно угодить. Даже если ты сделала все идеально, он найдет за что зацепиться. На первый взгляд мужчина-Рыбы может показаться достаточно тихим и милым, но если копнуть глубже... Он не без удовольствия может довести до слез. Конечно, после он сжалится и обнимет, но сильно обольщаться не стоит — в любой момент этот мужчина набросится на с обвинениями, только чтобы получить свою дозу самоутверждения.

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