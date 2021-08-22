В Нью-Йорке введен режим ЧС из-за урагана "Генри"

Синоптики предупреждают о сильном ветре, высоких волнах, риске ливневых паводков и падений деревьев.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо и мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявили режим чрезвычайной ситуации из-за приближения урагана Генри с Атлантического океана, сообщает zakon.kz.

Об этом губернатор написал в Twitter.

По его словам, "Генри" относится к ураганам первой категории, что означает вероятную скорость 80 миль в час (128 км/ч). По мнению политика, стихийное бедствие сравнимо по своей силе с ураганом "Сэнди" в 2012 году, из-за которого погибло больше 100 человек, в том числе 43 жителя Нью-Йорка.

Из-за непогоды власти также закрыли для посещения статую Свободы.

Сформировавшись над Атлантическим океаном, "Генри" стремительно движется на северо-восток. Его скорость достигает 128 км/ч. Синоптики предупреждают о сильном ветре, высоких волнах, риске ливневых паводков и падений деревьев.

Отмечается, что Куомо задействовал 500 военнослужащих Нацгвардии США для развертывания на Лонг-Айленде и в районе Долины Гудзон, чтобы помочь местным районам в принятии мер по реагированию на шторм. Из-за плохой погоды был прерван первый с начала пандемии крупный концерт в городе "We Love NYC: The Homecoming Concert".

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