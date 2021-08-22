Врач-генетик рассказал о необходимости жирной еды

Специалист порекомендовал добавить в рацион больше продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами.

Врач-генетик Дмитрий Никогосов рассказал, какую роль играют образ жизни и сопутствующие заболевания при ишемической болезни сердца (ИБС), передает zakon.kz.

Первое место среди причин преждевременной смерти во всем мире занимает ИБС. В группе риска - пациенты в возрасте от 50 до 85 лет. Однако нередко диагноз ставят и молодым. Причем дело далеко не всегда в наследственности, - пишет "Российская газета".

Чтобы снизить риски развития ишемической болезни сердца, специалист порекомендовал добавить в рацион больше продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами. Кроме того, важно исключить пищу с транжирами, отказаться от курения, практиковать умеренные физические нагрузки.

Ранее врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич посоветовала включить в рацион способствующие очищению сосудов растительные масла. Вместо оливкового масла она посоветовала обратить внимание на российские конопляное и льняное масла.

Как уточняется, при появлении проблем с сердцем необходимо проконсультироваться с кардиологом. Он даст советы по питанию и приему лекарств.

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