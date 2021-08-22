Токаев поручил руководству Алматинской области ускорить темпы вакцинации

649 тысяч жителей области были получили первый компонент, 510 тысяч – второй.

В рамках рабочего визита Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о состоянии системы здравоохранения в регионе, передает zakon.kz.

В Алматинской области сумели в краткие сроки построить инфекционную больницу на 200 коек, закупить 180 машин скорой помощи и 12 мобильных медицинских комплексов. В 17 больницах имеются кислородные станции, 45% коечного фонда обеспечено оксигенотерапией. Действует 17 компьютерных томографов, 53 рентгеновских аппарата, а также 75 аппаратов Hi-Flow и 606 аппаратов ИВЛ, - пишет Акорда.

Вакцинация местного населения осуществляется в соответствии с планом. 649 тысяч жителей области получили первый компонент, 510 тысяч - второй. Таким образом, вакцину получили 60% граждан региона.

Глава государства поручил руководству области держать под постоянным контролем эпидемиологическую ситуацию и ускорить темпы вакцинации в регионе.

Ранее сообщалось, что Токаев прибыл в Алматинскую область с рабочим визитом.

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