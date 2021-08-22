Крупный пожар в степи ВКО локализован

Все силы и средства остаются на месте до полной ликвидации.

Пожар в Кокпектинском районе еще не потушен, передает zakon.kz.

22 августа в 6:15 пожарные, лесники и сотрудники местных исполнительных органов локализовали пожар в Мариногорском сельском округе на площади 40 га сухой травы, на территории лесной зоны площадь уточняется, - рассказали в пресс-службе ДЧС Усть-Каменогорска.

Как уточняется, все силы и средства остаются на месте до полной ликвидации.

Ранее сообщалось, что в Кокпектинском районе пожарные борются с огнем в Малиногорском сельском округе, где горит сухая трава. Огонь перекинулся на лес.

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