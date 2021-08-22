Россиянин жестоко убил инвалида-колясочницу из-за неудачной шутки

Он почти 60 раз ударил девушку ножом в живот.

Житель Омска обвиняется в жестоком убийстве знакомой, на которое он пошел из-за, как ему показалось, неуместной шутки, передает zakon.kz.

Находившийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый напал на свою знакомую с инвалидностью и почти 60 раз ударил девушку ножом в живот.

Молодой человек обвиняется в том, что 20 августа 2021 г. в ночное время, находясь на территории Кировского административного округа г. Омска в состоянии алкогольного опьянения, в ходе внезапно возникшего конфликта с ранее знакомой 22-летней местной жительницей, нанес ей множественные (не менее 57) колото-резаные ранения в область живота, груди, шеи и верхних конечностей. От полученных телесных повреждений молодая девушка скончалась на месте, - рассказали ren.tv в региональной прокуратуре.

В прокуратуре также отметили, что подозреваемый был неоднократно судим. Его заключили под стражу.

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