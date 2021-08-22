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Казахстанец взял "серебро" на международном турнире по бадминтону

Фото: olympic.kz 22 августа 2021, 18:27

В главном матче казахстанский спортсмен бился с Аманом Санжаем из Индии.

В Бенине состоялся финал международного турнира по бадминтону с участием казахстанца Дмитрия Панарина, передает zakon.kz.

В главном матче казахстанский спортсмен бился с Аманом Санжаем из Индии, - пишет пресс-служба Национального олимпийского комитета РК.

Победа осталась за соперником. Панарин финишировал с серебряной медалью.

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