Казахстанец взял "серебро" на международном турнире по бадминтону

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В главном матче казахстанский спортсмен бился с Аманом Санжаем из Индии.
В Бенине состоялся финал международного турнира по бадминтону с участием казахстанца Дмитрия Панарина, передает zakon.kz.
В главном матче казахстанский спортсмен бился с Аманом Санжаем из Индии, - пишет пресс-служба Национального олимпийского комитета РК.
Победа осталась за соперником. Панарин финишировал с серебряной медалью.
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