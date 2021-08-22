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Число жертв землетрясения на Гаити увеличилось до 2,2 тыс. человек

Фото: Обсерватория Weston 22 августа 2021, 18:48

14 августа у берегов Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла.

В службе гражданской обороны Гаити заявили о том, что число погибших в результате разрушительного землетрясения в стране увеличилось до 2207 человек, передает zakon.kz.

Ранее местные СМИ писали о гибели 2189 жителей, а также о более чем 12 тыс. раненых, - пишет "Российская газета".

14 августа у берегов Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла. Катастрофа затронула минимум 1,2 млн местных жителей, в том числе 540 тыс. детей.

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