Число жертв землетрясения на Гаити увеличилось до 2,2 тыс. человек

14 августа у берегов Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла.

В службе гражданской обороны Гаити заявили о том, что число погибших в результате разрушительного землетрясения в стране увеличилось до 2207 человек, передает zakon.kz.

Ранее местные СМИ писали о гибели 2189 жителей, а также о более чем 12 тыс. раненых, - пишет "Российская газета".

14 августа у берегов Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла. Катастрофа затронула минимум 1,2 млн местных жителей, в том числе 540 тыс. детей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!