Медвежонок перегородил путь туристам, купаясь на дороге в луже

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Судя по видео, внимание зверя не смущает.
Жители Камчатки по дороге к вулкану Толбачик запечатлели медвежонка, принимающего водные процедуры в луже, передает zakon.kz.
Завалился в лужу и купается. Кайфует вообще по полной. Невозмутимая морда. Джакузи отдыхает, - говорит снимающий видео турист.
Как отмечает Telegram-канал Life Shot, медвежонок сначала бежал перед нашей машиной россиян, а затем решил принять ванную.
Судя по видео, внимание зверя не смущает.
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