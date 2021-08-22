Медвежонок перегородил путь туристам, купаясь на дороге в луже

Судя по видео, внимание зверя не смущает.

Жители Камчатки по дороге к вулкану Толбачик запечатлели медвежонка, принимающего водные процедуры в луже, передает zakon.kz.

Завалился в лужу и купается. Кайфует вообще по полной. Невозмутимая морда. Джакузи отдыхает, - говорит снимающий видео турист.

Как отмечает Telegram-канал Life Shot, медвежонок сначала бежал перед нашей машиной россиян, а затем решил принять ванную.

Судя по видео, внимание зверя не смущает.

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