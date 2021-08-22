Лох-Несское чудовище не могло быть динозавром - исследование

Всего были исследованы останки примерно трех тысяч живых существ, населявших Лох-Несс в разное время.

Группа международных ученых из новозеландского университета Отаго пришла к выводу, что Лох-Несское чудовище не могло быть гигантской рептилией, передает zakon.kz.

Профессор Нил Геммелл и члены его команды исследовали образцы ДНК, извлеченные из озера. Ученые отметили, что проделанная работа позволяет предположить, что Несси, если она и существовала, точно не была плезиозавром или любым другим крупным динозавром. Всего были исследованы останки примерно трех тысяч живых существ, населявших Лох-Несс в разное время.

Вместе с тем, в озере обнаружено значительное число цепочек ДНК угрей. Представителей этого вида в Лох-Нессе очень много. И хотя мне, как генетику, сложно поверить в угря длинной в четыре метра, я готов признать, что это все-таки правдоподобное объяснение, - приводит lenta.ru слова Геммела.

Ученый также добавил, что около 20% собранной базы ДНК остались "неопознанными". Но, по словам Геммела, это не позволяет говорить о том, что в озере когда-либо водилась гигантская рептилия.

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