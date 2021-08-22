Жириновский о визите Меркель в Москву: Может быть какую-то работу получит

По словам политика, зарплаты чиновников в европейских странах невысокие - они не позволяют достаточно "обогатиться" и отложить денег.

Лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский предположил, что после отставки канцлер Германии Ангела Меркель может получить работу в России, передает zakon.kz.

Она уходит, в сентябре она в отставке, может быть, какую-то работу еще в России получит. Шредер (немецкий государственный деятель и политик, председатель Совета директоров компании ПАО "НК "Роснефть"), пожалуйста, бешеные деньги получает, и работа легкая. Так и она может получить какую-то работу, где будет и звучать должность, и хорошие капиталы, - приводит радио "Комсомольская Правда" слова политика.

По словам Жириновского, зарплаты чиновников в европейских странах невысокие - они не позволяют достаточно "обогатиться" и отложить денег.

Также лидер ЛДПР прокомментировал недавний визит Меркель в Россию фразой "не в Америку же ей ехать", подчеркнув особое значение России для Германии.

Трамп ее еще тогда обидел, у нее до сих пор, наверное, антиамериканские настроения. А в Европе что, она в Албанию поедет прощаться, в Финляндию? Сам бог велел в Россию, в Москву. Это повышает ее авторитет, - заявил Жириновский.

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