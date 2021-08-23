Майнинг-компании массово покидают Китай

Потери в итоге могут быть огромными.

Из-за ужесточения регулирования криптовалютного рынка в Китае все больше крупных компаний, занимающихся майнингом, покидают страну, передает zakon.kz.

В июне Народный банк Китая потребовал, чтобы крупнейшие банки и платежные операторы строго исполняли требования по ограничению рисков по размещению криптовалютных активов. Кроме того, власти провинции Сычуань, где сосредоточено немало майнинговых ферм, запретили им пользоваться электроэнергией, - пишет rg.ru.

Все эти события привели к тому, что Китай, где по некоторым данным до июня добывали около 60% биткоина, стали покидать крупные компании. Так, американские криптомайнинговые компании массово "переезжают" на территорию США и Канады, а, по словам главы Marathon Digital Holdings Фреда Тиля, некоторые рассматривают Казахстан и Россию. В частности потому, что перевозить оборудование в США весьма накладно. Кроме высоких транспортных расходов действуют пошлины на ввоз компьютеров в 25%. Потери в итоге могут быть огромными.

Это как если бы General Motors пришлось полностью закрыть свой завод в одном месте и заново строить такой же завод в другом месте, - сказал Тиль.

На ужесточение политики в КНР биткоин отреагировал кратковременным падением, однако вскоре курс пошел на восстановление. К вечеру 22 августа цена за единицу составляет около 48,5 тысячи долларов, а месяц назад биткоин стоил 32,4 тысячи.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!