Врачи оценили замедляющую старение ягоду

Рекомендуется употреблять эту ягоду не более 100 граммов в день.

Высокий уровень содержания нескольких витаминов и микроэлементов делает голубую жимолость одной из важнейших ягод, улучшающих иммунитет. На Западе ее продают как суперфуд, передает zakon.kz.

Последнее обстоятельство помогает замедлить старение организма, попутно благотворно сказываясь на состоянии мозга, сердца, печени и сосудов.

Есть у жимолости еще одно качество, обусловленное входящими в нее микроэлементами, - рассказал РБК доктор медицинских наук Владимир Подхомутников. - Витамин К, который содержится в жимолости в суточной дозе, обеспечивает максимальное усвоение кальция. Другой важный момент заключается в наличии в жимолости калия и магния. Комбинация этих двух микроэлементов обеспечивает хорошую ритмическую работу сердца.

Также отмечается польза голубой жимолости в борьбе с бактериями, вызывающими заражение крови, перитонит и ряд других инфекционных заболеваний.

Подхомутников отметил, что лучше всего хранить ягоду в замороженном виде - это позволяет сохранить ее полезные свойства на максимальном уровне. А вот кипячение голубая жимолость переносит очень плохо, поэтому при приготовлении варенья ее лучше не доводить до предельных температур.

Противопоказаний для приема жимолости нет, за исключением аллергии на витамины группы B. Рекомендуется употреблять эту ягоду не более 100 граммов в день, - заключил Подхомутников.

Тем временем врач-диетолог назвала альтернативные и полезные способы заготовить ягоды на зиму. Самый распространенный из них - создание запасов варенья. Однако есть его без вреда для организма можно не чаще раза в неделю.

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