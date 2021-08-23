Актер-гигант скончался на 38-ом году жизни

Уже в семь лет Вовковинский был ростом 182 см.

Американский актер украинского происхождения Игорь Вовковинский умер в возрасте 38 лет в Рочестере, передает zakon.kz.

Как отмечет "Московский комсомолец", артист был одним из самых известных людей в Рочестере. Причина смерти не называется.

Вовковинский родился в 1982 году в городе Бар на Украине. В 1989 году его мать вместе с ним и старшим братом эмигрировали в США для лечения. Уже в семь лет Вовковинский был ростом 182 см и весил 90 кг. Сообщество Рочестера оказало всяческую материальную помощь его семье.

В 2010 году Вовковинский был признан самым высоким жителем США. Его рост достигал 234,5 см. В 2013 году он стал известным на весь мир после того, как вынес на сцену "Евровидения" украинскую певицу Злату Огневич. Также Вовковинский снялся в фильмах "Безбрачная неделя" и в "Шоу доктора Оза".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!