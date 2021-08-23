Пьяный мужчина в Рудном стрелял с балкона

Жертв и пострадавших в результате происшествия нет

Полицейские города Рудный задержали мужчину, стрелявшего с балкона по лошадям, сообщает zakon.kz.

Инцидент попал на видео и разошелся по соцсетям.

В городе Рудном 22 августа около 17:30, мужчина, в состоянии алкогольного опьянения, с балкона второго этажа своей квартиры, произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в сторону бродивших без присмотра лошадей. пресс-служба ДП Костанайской области

Пневматический пистолет у 32-летнего мужчины изъяли. Также принимаются меры к установлению хозяина бродивших лошадей. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет

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